Бабич: Для Маріуполя вже триває кваліфікація Ліги Європи

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич розповів про завершальну стадію сезону для його команди.

"Скажімо так, у нас вже йде кваліфікація Ліги Європи. У матчах, що залишилися, нам протистоятимуть Олександрія, Динамо, Шахтар і Зоря. Це все команди, які беруть участь в Лізі Європи і Лізі чемпіонів.

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Зрозуміло, що ми вже поряд з Лігою Європи. Можна сказати, це перша стадія кваліфікації у нас починається. Найголовніше, щоб всі були здорові і без травм. Важливо, щоб після матчу теж був гарний настрій", – сказав Бабич в ефірі телеканалу "Футбол 1".

За чотири тури до завершення чемпіонату України Маріуполь набрав 39 очок і посідає 5 місце в турнірній таблиці УПЛ, яке дає можливість зіграти у кваліфікації Ліги Європи.

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