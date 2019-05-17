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Бабич: Для Мариуполя уже идет квалификация Лиги Европы

17 мая 13:39 116 Читати українською
Бабич: Для Мариуполя уже идет квалификация Лиги Европы
Александр Бабич / фото из соцсетей

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич рассказал о завершающей стадии сезона для его команды.

 

"Скажем так, у нас уже идет квалификация Лиги Европы. В оставшихся матчах, нам будут противостоять Александрия, Динамо, Шахтер и Заря. Это все команды, участвующие в Лиге Европы и Лиге чемпионов.

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Понятно, что мы уже рядом с Лигой Европы. Можно сказать, это первая стадия квалификации у нас начинается. Самое главное, чтобы все были здоровы и без травм. Важно, чтобы после матча тоже было хорошее настроение", – сказал Бабич в эфире телеканала "Футбол 1".

За четыре тура до окончания чемпионата Украины Мариуполь набрал 39 очков и занимает 5 место в турнирной таблице УПЛ, которое дает возможность сыграть в квалификации Лиги Европы.

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Мариуполь - Александрия Мариуполь Мариуполь Александр Бабич Александр Бабич
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