Затверджено дати і час початку матчів 31-го і 32-го турів УПЛ

Українська Прем'єр-ліга оголосила дати і час проведення матчів 31-го і 32-го турів чемпіонату України.
Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 31-го і 32-го турів чемпіонату України серез клубів Прем'єр ліги сезону 2018/19 років, повідомляє офіційний сайт організації.
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31 ТУР
25 травня (субота)
Ворскла – Чорноморець –17:00
Карпати – Олімпік –17:00
Десна – Арсенал-Київ –17:00
26 травня (неділя)
Динамо – Львів –17:00
Зоря – Олександрія –19:30
Шахтар – Маріуполь –19:30
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32 ТУР
29 травня (середа)
Чорноморець – Десна –17:00
Ворскла – Олімпік –17:00
Арсенал-Київ – Карпати –17:00
30 травня (четвер)
Маріуполь – Зоря 17:00
Львів – Шахтар –19:30
Олександрія – Динамо –19:30