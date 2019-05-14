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Затверджено дати і час початку матчів 31-го і 32-го турів УПЛ

14 травня 17:38 453 Читать на русском
Затверджено дати і час початку матчів 31-го і 32-го турів УПЛ
ФК Динамо

Українська Прем'єр-ліга оголосила дати і час проведення матчів 31-го і 32-го турів чемпіонату України.

Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 31-го і 32-го турів чемпіонату України серез клубів Прем'єр ліги сезону 2018/19 років, повідомляє офіційний сайт організації.

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31 ТУР

25 травня (субота)

Ворскла – Чорноморець –17:00

Карпати – Олімпік –17:00

Десна – Арсенал-Київ –17:00

26 травня (неділя)

Динамо – Львів –17:00

Зоря – Олександрія –19:30

Шахтар – Маріуполь –19:30

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32 ТУР

29 травня (середа)

Чорноморець – Десна –17:00

Ворскла – Олімпік –17:00

Арсенал-Київ – Карпати –17:00

30 травня (четвер)

Маріуполь – Зоря 17:00

Львів – Шахтар –19:30

Олександрія – Динамо –19:30

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