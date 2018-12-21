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Азацький: Було таке, що пропонували здати матч

20 грудня 23:59 327 Читать на русском
Азацький: Було таке, що пропонували здати матч
Олександр Азацький / Соцмережі

Український захисник Торпедо Кутаїсі Олександр Азацький розповів про те, як йому пропонували зробити результат у матчі.

"Чи пропонували мені здати матч? Так, було таке. Мені писали і просили зробити результат. Це було, коли я виступав в молодіжних командах. Мені і хлопцям по команді прийшло повідомлення з пропозицією отримати жовту картку або пропустити. Ми відповіли: "Не пишіть сюди більше". Коли грав в УПЛ, з таким не стикався.

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Чи люблю робити ставки? Дуже рідко. Я стежу за результатами матчів, а коли робиш ставку інтерес додається", – цитує Азацького Sport.ua.

Нагадаємо, Азацький є вихованцем харківського Металіста, звідки у 2014 році перейшов у київське Динамо, також в Україні виступав за Чорноморець.

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Теги
Договірні матчі Олександр Азацький Олександр Азацький Торпедо Кутаїсі Торпедо Кутаїсі
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