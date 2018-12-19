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Азацький: Мілан Барош у свої 36 прикладом мотивував гравців Баніка працювати, а не кликав пити пиво після тренувань

10:19 371 Читать на русском
Азацький: Мілан Барош у свої 36 прикладом мотивував гравців Баніка працювати, а не кликав пити пиво після тренувань
Олександр Азацький / Фото ФК Металіст

Український захисник Торпедо Кутаїсі Олександр Азацький пригадав про спільні виступи з екс-форвардом Ліверпуля Міланом Барошем у чеському Баніку.

"Барош – легенда, зірка та, водночас, звичайна людина як ми з вами. Він дуже позитивний та веселий.

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Коли я вивчив чеську мову, я почав розуміти всі його жарти. Як тільки він заходив у приміщення у всіх відразу піднімався настрій та з'являлась посмішка.

З іншого боку, незважаючи на свій вік, він своєю роботою на заняттях показував молодим, як потрібно працювати, а не кликав їх пити пиво після тренування", – сказав Азацький в програмі SportTravelerUA.

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Повне відео інтерв'ю з Олександром Азацьким:

Теги
Англія Українці за кордоном Відеоновини Мілан Барош Мілан Барош Олександр Азацький Олександр Азацький Ліверпуль Ліверпуль Банік Банік
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