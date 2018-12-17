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Павелко – про договірні матчі в українському футболі: 20 років тут все прогнивало

09:29 339 Читать на русском
Павелко – про договірні матчі в українському футболі: 20 років тут все прогнивало
Андрій Павелко / Фото AFP

Президент ФФУ Андрій Павелко зробив чергову гучну заяву щодо боротьби федерації проти матчів з фіксованим результатом в чемпіонатах України.

"Ми не закриваємо очі, ми не замовчуємо цю проблему. Ми навпаки її розкриваємо і не боїмося показувати це на всю Європу, на весь світ.,

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Не буде так, як раніше, коли 20 років тут прогнивало. Ми будемо діяти рішуче, ні з ким не будемо панькатися. Немає ніяких прізвищ або клубів, які могли б мати якусь протекцію від даних розслідувань. Упевнений, що це тільки початок.

У той час, коли нас звинувачували, що ми нічого не робили, велися спостереження і прослуховування, дуже серйозні оперативні дії.

Це далеко не смішно. Те, що ми вже побачили відео передачі грошей і домовленостей, це говорить тільки про вершину айсберга, про який роками замовчували і підтримували минулим керівництвом, яке закривало на це очі", – сказав Павелко в ефірі програми "Великий Футбол".

Стали відомі імена фігурантів нового відео Нацполіції про договірні матчі

Теги
Договірні матчі ФФУ Андрій Павелко
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