Реал виплачує неймовірну зарплатню гравцю, який не потрапляє до основного складу
Півзахисник Реала Еден Азар може не турбуватися за своє фінансове становище.
Бельгійський півзахисник мадридської команди нещодавно скаржився на своє становище у клубі. Еден Азар майже не з'являється на полі у поточному сезоні, але це не заважає йому отримувати велику зарплатню.
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Як повідомляє L'Équipe, дохід гравця становить 2,25 мільйона євро на місяць. Це найбільша зарплатня серед всіх чинних футболістів у чемпіонаті Іспанії. Володар "Золотого м'яча" Карім Бензема заробляє у два рази менше. Його дохід складає близько 1,1 млн євро.
Нагадаємо, що Еден Азар перейшов в Реал з Челсі у 2019 році. Загалом півзахисник за чотири сезони з'являвся на полі в Ла Лізі у 51 матчі. У цьому сезоні Азар зіграв шість матчів у всіх турнірах та забив один гол за "вершкових".
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