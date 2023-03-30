Бельгійський півзахисник мадридської команди нещодавно скаржився на своє становище у клубі. Еден Азар майже не з'являється на полі у поточному сезоні, але це не заважає йому отримувати велику зарплатню.

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Як повідомляє L'Équipe, дохід гравця становить 2,25 мільйона євро на місяць. Це найбільша зарплатня серед всіх чинних футболістів у чемпіонаті Іспанії. Володар "Золотого м'яча" Карім Бензема заробляє у два рази менше. Його дохід складає близько 1,1 млн євро.

Нагадаємо, що Еден Азар перейшов в Реал з Челсі у 2019 році. Загалом півзахисник за чотири сезони з'являвся на полі в Ла Лізі у 51 матчі. У цьому сезоні Азар зіграв шість матчів у всіх турнірах та забив один гол за "вершкових".

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