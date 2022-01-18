Вінгер Реала Еден Азар відмовився переїздити на Сент-Джеймс Парк взимку, повідомляє Daily Mail.

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Ставка у розмірі 40 млн+10 млн євро бонусами влаштувала мадридський клуб, який влітку 2019-го заплатив Челсі за бельгійця 115 млн. Втім, відмовився сам Азар, розраховуючи на запрошення більш статусного клубу. 30-річний вінгер не проти повернутися в АПЛ, зокрема в той-таки Челсі, де він став суперзіркою.

Додамо, що у сезоні 2021/22 Азар провів 16 матчів та віддав лише 2 результативні передачі.

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