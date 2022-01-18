Вингер Реала Эден Азар отказался переезжать на Сент-Джеймс Парк зимой, сообщает Daily Mail.

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Ставка в размере 40 млн+10 млн евро бонусами устроила мадридский клуб, который летом 2019-го заплатил Челси за бельгийца 115 млн. Впрочем, отказался сам Азар, рассчитывая на приглашение более статусного клуба. 30-летний вингер не прочь вернуться в АПЛ, в частности, в тот же Челси, где он стал суперзвездой.

Добавим, что в сезоне 2021/22 Азар провел 16 матчей и отдал только 2 результативные передачи.

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