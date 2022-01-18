Наставник "вершкових" готовий відпустити 31-річного вінгера в інший клуб, позаяк зовсім на нього не розраховує. Навіть у Суперкубку Іспанії – далеко не найпріоритетнішому турнірі – Азар не зіграв жодної хвилини.

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Еден може покинути Мадрид вже у поточне трансферне вікно. Головна проблема – зарплатня гравця, адже далеко не кожен клуб зможе її потягнути. Клуб і агент вінгера пропрацьовують можливі варіанти, повідомляє Marca з посиланням на бельгійські ЗМІ.

У сезоні 2021/22 Азар віддав лише 1 асист у 13-ти матчах Ла Ліги. Влітку 2019-го бельгієць став найдорожчим новачком в історії Реала, перейшовши з Челсі за 115 млн євро. Його контракт розрахований до літа 2024-го.

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