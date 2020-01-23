Азар "загрожує" Атлетіко, Рамос пропустить ще один матч

Основні гравці Реала повертаються у склад після численних проблем зі здоров'ям.

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Бельгієць не виходив на поле з листопада, коли зазнав травми у матчі Ліги чемпіонів проти ПСЖ. Якщо відновлення зіркового вінгера проходитиме без проблем, то він має шанс зіграти в мадридському дербі проти Атлетіко (1 лютого).

Серхіо Рамос пропустив останні два матчі "вершкових", однак іспанець також майже залікував свою травму. Капітан Реала тренувався окремо від команди і, найімовірніше, не допоможе команді у поєдинку з Вальядолідом. Втім, після цього 33-річний центрбек повинен повернутися в загальну групу.

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Нагадаємо, Реал разом з Барселоною очолює турнірну таблицю Прімери – в обох грандів по 43 очки.