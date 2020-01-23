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Парад сольних проходів і голів з рикошетами у відеоогляді матчу Саламанка – Реал – 1:3

09:56 624 Читать на русском
Парад сольних проходів і голів з рикошетами у відеоогляді матчу Саламанка – Реал – 1:3
Саламанка – Реал – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Реал переміг Саламанку у матчі 1/16 фіналу Кубка Іспанії. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі.

 

Бейл відзначив своє повернення до основи Реала голом на 18-й хвилині. Валлієць залишився без опіки в штрафному майданчику і ударом в ближній кут з рикошетом від захисника відкрив рахунок.

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Господарі відігралися вже після перерви. Ромеро підібрав м'яч, самотужки протягнув його кілька десятків метрів і пробив з лінії штрафного під поперечину – 1:1. Реал повернув собі перевагу через 5 хвилин, і знову не обійшлося без допомоги опонента. Марсело ідеально прострілив на Діаса, який не зміг якісно завершити атаку, однак втрутився Гонгора – автогол. Вже у компенсований час Діас таки забив свій м'яч. Талант "вершкових" здійснив сольний прохід і точним ударом під дальню стійку встановив остаточний рахунок – 1:3.

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