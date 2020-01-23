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Себальйос попросив Реал достроково забрати його з оренди в Арсеналі – у іспанця вагома причина

11:18 906 Читать на русском
Себальйос попросив Реал достроково забрати його з оренди в Арсеналі – у іспанця вагома причина
Дані Себальйос / Getty Images

Хавбек Дані Себальйос може покинути Арсенал всього через через пів року виступів за лондонський клуб.

Півзахисник сподівається, що Реал припинить його оренду на Емірейтс вже взимку, інформує Cadena Ser.

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Себальйос вкрай розчарований малою кількістю ігрової практики, які він отримує в Арсеналі. 23-річний іспанець два місяці заліковував травму, однак навіть після повернення не виходить на поле. Наставник "канонірів" Мікель Артета в останніх 5 матчах залишав співвітчизника на лаві запасних або поза заявкою.

Себальйос сподівається потрапити у заявку збірну Іспанії на Євро-2020, тому така ситуація його абсолютно не влаштовує. Саме через це гравець хоче повернутися в Реал і шукати нову команду, яка орендує його на другу частину сезону 2019/20.

За пів року виступів у складі Арсенала Себальйос встиг відзначитись одним голом і двома асистами у 15 матчах.

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Англія Трансфери Іспанія Трансфери Арсенала Арсенал Арсенал Реал Мадрид Реал Мадрид Дані Себальйос Дані Себальйос
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