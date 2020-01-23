Себальйос попросив Реал достроково забрати його з оренди в Арсеналі – у іспанця вагома причина

Хавбек Дані Себальйос може покинути Арсенал всього через через пів року виступів за лондонський клуб.

Півзахисник сподівається, що Реал припинить його оренду на Емірейтс вже взимку, інформує Cadena Ser.

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Себальйос вкрай розчарований малою кількістю ігрової практики, які він отримує в Арсеналі. 23-річний іспанець два місяці заліковував травму, однак навіть після повернення не виходить на поле. Наставник "канонірів" Мікель Артета в останніх 5 матчах залишав співвітчизника на лаві запасних або поза заявкою.

Себальйос сподівається потрапити у заявку збірну Іспанії на Євро-2020, тому така ситуація його абсолютно не влаштовує. Саме через це гравець хоче повернутися в Реал і шукати нову команду, яка орендує його на другу частину сезону 2019/20.

За пів року виступів у складі Арсенала Себальйос встиг відзначитись одним голом і двома асистами у 15 матчах.

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