Азар "угрожает" Атлетико, Рамос пропустит еще один матч

Основные игроки Реала возвращаются в состав после многочисленных проблем со здоровьем.

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Бельгиец не выходил на поле с ноября, когда получил травму в матче Лиги чемпионов против ПСЖ. Если восстановление звездного вингера будет проходить без проблем, то у него есть шанс сыграть в мадридском дерби против Атлетико (1 февраля).

Серхио Рамос пропустил последние два матча "сливочных", однако испанец также почти залечил свою травму. Капитан Реала тренировался отдельно от команды и, скорее всего, не поможет команде в поединке с Вальядолидом. Впрочем, после этого 33-летний центрбек должен вернуться в общую группу.

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Напомним, Реал вместе с Барселоной возглавляет турнирную таблицу Примеры – у обоих грандов по 43 очка.