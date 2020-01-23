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Азар "угрожает" Атлетико, Рамос пропустит еще один матч

14:57 76 Читати українською
Азар "угрожает" Атлетико, Рамос пропустит еще один матч
Эден Азар / AS

Основные игроки Реала возвращаются в состав после многочисленных проблем со здоровьем.

Эден Азар впервые работал с мячом после повреждения голени, информирует AS.

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Бельгиец не выходил на поле с ноября, когда получил травму в матче Лиги чемпионов против ПСЖ. Если восстановление звездного вингера будет проходить без проблем, то у него есть шанс сыграть в мадридском дерби против Атлетико (1 февраля).

Серхио Рамос пропустил последние два матча "сливочных", однако испанец также почти залечил свою травму. Капитан Реала тренировался отдельно от команды и, скорее всего, не поможет команде в поединке с Вальядолидом. Впрочем, после этого 33-летний центрбек должен вернуться в общую группу.

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Напомним, Реал вместе с Барселоной возглавляет турнирную таблицу Примеры – у обоих грандов по 43 очка.

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Испания Эден Азар Эден Азар Реал Мадрид Реал Мадрид Серхио Рамос Серхио Рамос
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