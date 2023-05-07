Становище бельгійця в іспанському гранді вкрай погане. Азар майже не з'являється на полі у складі Реала, а з головним тренером Карло Анчелотті у гравця відносини не склалися. Півзахисник зізнався, що не планує покидати Іспанію під час літнього трансферного вікна.

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"Якщо чесно, планую залишитись у Реалі наступного сезону. Я чекаю, що залишусь в команді, тому що хочу відпрацювати останній рік за контрактом, який я маю", – приводить слова Азара інсайдер Фабріціо Романо.

Бельгієць один із найвисокооплачуваніших гравців мадридського клубу. Враховуючи, що Анчелотті не розраховує на Азара в майбутньому, Реал хотів би продати його, але розривати угоду занадто не вигідно через ймовірні судові тяжби.

В поточному сезоні бельгієць відіграв всього в дев'яти матчах за "вершкових". В активі Азара 1+1 по системі гол+пас. З моменту свого переходу в Реал у 2019 році він взяв участь всього лише в 75 матчах у всіх турнірах. Нагадаємо, що контракт Азара з "вершковими" розрахований до 2024 року.

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