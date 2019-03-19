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Азар прокоментував чутки про перехід в Реал

16:04 610 Читать на русском
Азар прокоментував чутки про перехід в Реал
Еден Азар / фото: reuters

Лідер "синіх" Еден Азар не виключає, що влітку може покинути Челсі, але поки він повністю зосереджений на виступах за лондонців.

"Я зараз про це не думаю. Я хочу показати хороші результати у складі Челсі. Хочу спробувати виграти разом з командою Лігу Європи. Зараз я думаю тільки про майбутні матчі. Подивимося, що буде після цього", – передає слова Азара Sky Sports з посиланням на VTM News.

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Сьогодні повідомлялося, що бельгієць хоче покинути Челсі та спробувати свої сили на Сантьяго Бернабеу. "Сині" готові продати Едена за 100-120 млн євро. Його контракт з лондонцями чинний до літа 2021 року.

Зазначимо, у поточному сезоні Азар провів 29 матчів в чемпіонаті Англії, забив 13 голів і віддав 11 результативних передач.

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