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Челсі готовий продати Азара в Реал за 100-120 млн євро

11:39 302 Читать на русском
Челсі готовий продати Азара в Реал за 100-120 млн євро
Еден Азар / фото: ФК Челсі

Керівництво "синіх" поки відмовляється продавати лідера команди Едена Азара.

Челсі відхилив першу пропозицію Реала щодо Едена Азара повідомляє Mirror.

У Мадриді впевнені, що їм вдасться придбати бельгійця під час найближчого трансферного вікна. Лондонці розуміють, що Азара буде вкрай складно втримати у команді проти його волі.

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"Сині" готові відпустити Азара, який прагне переїхати на Сантьяго Бернабеу, за 100-120 млн євро, стверджує AS. Авторитетний портал Transfermarkt oцінює гравця у 150 млн євро.

Зазначимо, у поточному сезоні Азар провів 29 матчів в чемпіонаті Англії, забив 13 голів і віддав 11 результативних передач. Контракт Едена з Челсі чинний до літа 2020 року.

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