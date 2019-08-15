Погба ще сподівається перейти в Реал

Хавбек Манчестер Юнайтед Поль Погба має надію вдягнути футболку Реала.

Мадридський Реал не планує тиснути на Манчестер Юнайтед щодо хавбека Поля Погба. Проте, за інформацією Marca, француз все ще сподівається опинитись на Сантьяго Бернабеу, хоча розуміє, що це малоймовірно.

Реал відмовився від трансферу Погба

Наразі "вершкові" чекають вирішення ситуації з Неймаром, якого вони хочуть перехопити у Барселони. ПСЖ більше налаштований відпустити бразильця в Мадрид.

Міно Райола у найближчі дні проведе зустріч із представниками Реала, щоб повідомити про бажання Погба перебратись в Іспанію.

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