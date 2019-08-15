toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ДИНАМО ЛІГА ЄВРОПИ ТРАНСФЕРИ ЗОРЯ - ЦСКА СОФІЯ АЗ - МАРІУПОЛЬ

Погба ще сподівається перейти в Реал

18:59 116 Читать на русском
Погба ще сподівається перейти в Реал
Поль Погба / ФК Манчестер Юнайтед

Хавбек Манчестер Юнайтед Поль Погба має надію вдягнути футболку Реала.

Мадридський Реал не планує тиснути на Манчестер Юнайтед щодо хавбека Поля Погба. Проте, за інформацією Marca, француз все ще сподівається опинитись на Сантьяго Бернабеу, хоча розуміє, що це малоймовірно.

Реал відмовився від трансферу Погба

Наразі "вершкові" чекають вирішення ситуації з Неймаром, якого вони хочуть перехопити у Барселони. ПСЖ більше налаштований відпустити бразильця в Мадрид.

Міно Райола у найближчі дні проведе зустріч із представниками Реала, щоб повідомити про бажання Погба перебратись в Іспанію.

Економні гранди, рекорди середняків та найдорожчий захисник світу – головне з трансферного вікна літа-2019 в АПЛ

blog_ava
"Першим приїхало Динамо": Зінченко очима батьків і Ман Сіті – як з українського містечка видряпатись на вершину АПЛ
09:00
8865
Теги
Трансфери Чемпіонату Іспанії Трансфери Чемпіонату Англії Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Трансфери Трансфери Реал Мадрид Трансфери Манчестер Юнайтед
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
44
хв
Зоря
20:00
ЦСКА Софія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук