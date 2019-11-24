Азар оцінив свої шанси досягнути рівня Роналду в Реалі

Вінгер Реала Еден Азар розповів про свої пріоритетні цілі у складі мадридського клубу.

"Я завжди був хлопцем, який грає на команду. Коли я виходжу на поле, то не замислююся про те, щоб забити три голи і мати більше шансів у боротьбі за "Золотий м'яч". Можливо, я ніколи його не матиму, а, можливо, здобуту один-два рази. Спершу спробую повернути впевненість, побачимо, що це принесе.

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Коли я виходжу на поле за Реал, то не думаю, що Кріштіану був там переді мною і що я повинен виступати краще за нього. Я не забиваю більше голів, ніж Роналду. Але я постараюся виконати те, що можу зробити. Я знав, що в Реалі мене будуть критикувати більше, ніж у Челсі, але це не проблема", – розповів Азар в інтерв'ю Le Parisien.

До слова, у 12 матчах за "вершкових" гравець збірної Бельгії відзначився одним голом і чотирма асистами.

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