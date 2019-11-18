Азар назвав одноклубника, який є найкращим у світі на своїй позиції

Євро-2020 — 21:20 10735
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Жеребкування Євро-2020: Україна та інші збірні вже знають коло суперників – у нас вузький вибір, у Роналду група смерті
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"Лунін не має майбутнього в Реалі": чому Роналдо не буде покараний за простій українця, але прорив вже близькоІспанія — 16:00 11369
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"Бєсєдін шокував Маракану". Сербські ЗМІ – про холодний душ, урок від своїх фанів для українців і любов до ШевченкаЄвро-2020 — 13:02 23466
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"Збірній України не потрібно співати дифірамби": Мирон Маркевич – про наші проблеми і ймовірний матч із РосієюЗбірна України — 12:00 23758
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Збірній України влаштували теплий прийом після тріумфального завершення відбору на Євро-2020 – атмосферні фотоЄвро-2020 — 09:40 9005