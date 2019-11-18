Азар назвав одноклубника, який є найкращим у світі на своїй позиції

Вінгер Реала Еден Азар поділився думкою щодо гри Каріма Бензема, який є незамінним лідером атак мадридців у цьому сезоні.

"Простіше грати проти команди, в якій немає Бензема. Це очевидно, адже він – той, хто робить різницю.

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Наразі це найкращий нападник світу. Бензема приносить користь не тільки в атаці, але він ще й робить нас кращою командою. Якщо його не викликають до збірної Франції, це добре для нас, але погано для нього", – цитує Азара RMC Sport.

До слова, саме Бензема є найкращим бомбардиром Прімери після 13 турів – в активі нападника Реала 9 голів і 3 асисти.

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