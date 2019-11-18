Азар назвал одноклубника, который является лучшим в мире на своей позиции

Вингер Реала Эден Азар поделился мнением относительно игры Карима Бензема, который является незаменимым лидером атак мадридцев в этом сезоне.

"Проще играть против команды, в которой нет Бензема. Это очевидно, ведь он – тот, кто делает разницу.

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Сейчас это лучший нападающий мира. Бензема приносит пользу не только в атаке, но он еще и делает нас более сильной командой. Если его не вызывают в сборную Франции, это хорошо для нас, но плохо для него", – цитирует Азара RMC Sport.

К слову, именно Бензема является лучшим бомбардиром Примеры после 13 туров – в активе нападающего Реала 9 голов и 3 ассиста.

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