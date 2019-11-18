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Барселона – Реал: Хамес не допоможе мадридцям в Ель Класіко

20:00 73 Читать на русском
Барселона – Реал: Хамес не допоможе мадридцям в Ель Класіко
Хамес Родрігес / Reuters

Мадридський Реал не зможе розраховувати на хавбека Хамеса Родрігеса в одному з ключових матчів першого кола Прімери проти Барселони.

 

Колумбієць вилетів щонайменше на півтора місяця і пропустить найближче Ель Класіко, стверджує AS.

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Хамес травмував коліно на тренуванні своєї збірної, яка в Маямі готувалася до товариського матчу з Перу. Поглиблене обстеження виявило у півзахисника розтягнення внутрішньої зв'язки коліна, яке не дозволить гравцю вийти у матчі проти Барселони. Нагадаємо, Ель Класіко перенесли на 18 грудня, однак навіть більш пізня дата не допоможе Хамесу – найімовірніше, він повернеться вже у 2020 році.

Додамо, що в поточному сезоні колумбієць провів 9 матчів у складі Реала, відзначившись одним голом та одним асистом.

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Теги
Хамес Родрігес Хамес Родрігес Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Барселона - Реал Мадрид
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