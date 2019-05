Азар – перший за 28 років футболіст, який відзначився дублем за англійський клуб у фіналі єврокубка

Вінгер Челсі Еден Азар відзначився цікавим досягненням у фіналі Ліги Європи проти Арсенала.

У фінальному матчі Ліги Європи між Челсі та Арсеналом вінгер "синіх" Еден Азар відзначився дублем, чим допоміг своїй команді здобути перемогу з рахунком 4:1.

Челсі – Арсенал: команди повторили рекорд єврокубкових фіналів за кількістю гравців різних національностей

Таким чином Азар став першим за 28 років футболістом, який забив 2 голи у фіналі великого європейського турніру за англійський клуб, повідомляє OptaJoe.

Челсі – Арсенал – відео голів

Востаннє таке відбулось в фіналі Кубка володарів кубків УЄФА у 1991-у році, коли Марк Х'юз відзначився дублем за Манчестер Юнайтед у ворота Барселони.

2 - Eden Hazard is the first player to score a brace in the final of a major UEFA competition for an English club since Mark Hughes for Manchester United against Barcelona in the 1991 Cup Winners' Cup final. Spark. #UELfinal #CHEARS pic.twitter.com/G5b90HMjzL