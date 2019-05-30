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Азар – перший за 28 років футболіст, який відзначився дублем за англійський клуб у фіналі єврокубка

06:30 16 Читать на русском
Азар – перший за 28 років футболіст, який відзначився дублем за англійський клуб у фіналі єврокубка
Еден Азар / Соцмережі

Вінгер Челсі Еден Азар відзначився цікавим досягненням у фіналі Ліги Європи проти Арсенала.

49’ Олів'є Жиру
60’ Педро Родрігес
65’ Еден Азар
72’ Еден Азар
 
Алекс Івобі 69’
49’ Олів'є Жиру
60’ Педро Родрігес
65’ Еден Азар
69’ Алекс Івобі
72’ Еден Азар

У фінальному матчі Ліги Європи між Челсі та Арсеналом вінгер "синіх" Еден Азар відзначився дублем, чим допоміг своїй команді здобути перемогу з рахунком 4:1.

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Таким чином Азар став першим за 28 років футболістом, який забив 2 голи у фіналі великого європейського турніру за англійський клуб, повідомляє OptaJoe.

Челсі – Арсенал – відео голів

Востаннє таке відбулось в фіналі Кубка володарів кубків УЄФА у 1991-у році, коли Марк Х'юз відзначився дублем за Манчестер Юнайтед у ворота Барселони.

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Теги
Арсенал Арсенал Челсі Челсі Ліга Європи Челсі - Арсенал Еден Азар Еден Азар
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