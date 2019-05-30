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Азар – первый за 28 лет футболист, отметившийся дублем за английский клуб в финале еврокубка

06:30 20 Читати українською
Азар – первый за 28 лет футболист, отметившийся дублем за английский клуб в финале еврокубка
Эден Азар / Соцсети

Вингер Челси Эден Азар отличился интересным достижением в финале Лиги Европы против Арсенала.

49’ Оливье Жиру
60’ Педро Родригес
65’ Эден Азар
72’ Эден Азар
 
Алекс Ивоби 69’
49’ Оливье Жиру
60’ Педро Родригес
65’ Эден Азар
69’ Алекс Ивоби
72’ Эден Азар

В финальном матче Лиги Европы между Челси и Арсеналом вингер "синих" Эден Азар отметился дублем, чем помог своей команде одержать победу со счетом 4:1.

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Таким образом Азар стал первым за 28 лет футболистом, который забил 2 гола в финале крупного европейского турнира за английский клуб, сообщает OptaJoe.

Челси – Арсенал – видео голов

Последний раз такое произошло в финале Кубка обладателей кубков УЕФА в 1991-м году, когда Марк Хьюз отметился дублем за Манчестер Юнайтед в ворота Барселоны.

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Арсенал Арсенал Челси Челси Лига Европы Челси - Арсенал Эден Азар Эден Азар
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