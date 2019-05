Азар – первый за 28 лет футболист, отметившийся дублем за английский клуб в финале еврокубка

Вингер Челси Эден Азар отличился интересным достижением в финале Лиги Европы против Арсенала.

В финальном матче Лиги Европы между Челси и Арсеналом вингер "синих" Эден Азар отметился дублем, чем помог своей команде одержать победу со счетом 4:1.

Челси – Арсенал: команды повторили рекорд еврокубковых финалов по количеству игроков разных национальностей

Таким образом Азар стал первым за 28 лет футболистом, который забил 2 гола в финале крупного европейского турнира за английский клуб, сообщает OptaJoe.

Челси – Арсенал – видео голов

Последний раз такое произошло в финале Кубка обладателей кубков УЕФА в 1991-м году, когда Марк Хьюз отметился дублем за Манчестер Юнайтед в ворота Барселоны.

2 - Eden Hazard is the first player to score a brace in the final of a major UEFA competition for an English club since Mark Hughes for Manchester United against Barcelona in the 1991 Cup Winners' Cup final. Spark. #UELfinal #CHEARS pic.twitter.com/G5b90HMjzL