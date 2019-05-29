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Челсі – Арсенал – відео голів

23:27 1143 Читать на русском
Челсі – Арсенал – відео голів
Челсі – Арсенал – відео голів

Арсенал та Челсі грають у фіналі Ліги Європи 2018/19. Дивіться відео голів фінального матчу Челсі – Арсенал.

49’ Олів'є Жиру
60’ Педро Родрігес
65’ Еден Азар
72’ Еден Азар
 
Алекс Івобі 69’
49’ Олів'є Жиру
60’ Педро Родрігес
65’ Еден Азар
69’ Алекс Івобі
72’ Еден Азар

Матч, як і онлайн-трансляція Челсі – Арсенал на "Футбол 24", стартував о 22:00 за київським часом. Поєдинок проходить у Баку на Олімпійському стадіоні. Це вже третя зустріч команд у сезоні 2018/19 – в рамках чемпіонату Англії лондонські команди обмінялись домашніми перемогами (Челсі здолав "канонірів" 3:2, а Арсенал відповів перемогою 2:0).

Рахунок на 49-й хвилині матчу відкрив Челсі. Олів'є Жиру після подачі Емерсона ударом головою відправив м'яч у ворота Чеха.

Відео гола Жиру:

На 60-й хвилині Педро після передачі Азара забив другий гол у ворота Арсенала. Іспанець пробив у дотик і вразив дальній кут.

Відео гола Педро:

На 64-й хвилині Челсі заробив пенальті. Жиру збили у штрафному майданчику, а Еден Азар, який, ймовірно, проводив останній матч за клуб, довів рахунок до розгромного.

Відео гола Азара:

Практично тут же Арсенал скоротив розрив у рахунку. Івобі класним ударом в дальній кут відквитав один м'яч.

Відео гола Івобі:

На 72-й хвилині Азар оформив дубль.

Відео гола Азара:

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