Йовіч ближчий до переходу в Реал, ніж в Барселону

Форвард Бенфіки Лука Йовіч, який виступає на правах оренди в Айнтрахті, може перейти в мадридський Реал.

Такі підсумки переговорів між генеральним директором мадридців Хосе Анхелем Санчесом і Фалі Рамадану, агентом 21-річного серба, повідомляє AS з посиланням на програму El Chiringuito.

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При цьому Йовіч ближче саме до трансферу в Реал, ніж в Барселону, яка разом з Баварією також претендує на гравця. Контракт Йовіча з Бенфікою розрахований до 2021 року.

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В поточному сезоні Йовіч зіграв 36 матчів у складі Айнтрахта, забивши 22 м'ячі та віддавши 7 гольових передач.