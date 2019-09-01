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Айнтрахт вдома переграв Фортуну, Вердер вирвав перемогу над Аугсбургом: 3-й тур Бундесліги, матчі неділі

20:53 115 Читать на русском
Айнтрахт вдома переграв Фортуну, Вердер вирвав перемогу над Аугсбургом: 3-й тур Бундесліги, матчі неділі
Вердер – Аугсбург – 3:2

В рамках 3-го туру чемпіонату Німеччини Айнтрахт на останніх хвилинах вирвав перемогу, Аугсбург на виїзді поступився Вердеру (2:3). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

6’ Юя Осако
21’ Джош Сарджент
67’ Юя Осако
 
Рубен Варгас 12’
Штефан Ліхтштайнер 34’
Рубен Варгас 46’
6’ Юя Осако
12’ Рубен Варгас
21’ Джош Сарджент
34’ Штефан Ліхтштайнер
46’ Рубен Варгас
67’ Юя Осако

У 3-у турі Бундесліги Антрахт вдома здійснив камбек у поєдинку проти Фортуни, Вердер вирвав перемогу у Аугсбурга. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2019/2020, 3-й тур

Айнтрахт – Фортуна – 2:1

Голи: Дост, 57, Пасієнсія, 86 – Хеннінґс, 36

Недільний вікенд у Бундеслізі відкривали Вердер та Аугсбург. Невдахи перших турів будь-що намагались вирватись з підвалин турнірної таблиці. І першими це завдання стали втілювати у життя господарі.

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Вже на шостій хвилині Юя Осако бездоганно пробив з меж штрафного майданчика і відкрив рахунок у матчі.

Однак не встигли бременці сповна насолодитись успіхом, як пропустили у свої ворота: Рубен Варгас після навісу Штефана Ліхтштайнера високо вистрибнув і потужним ударом відправив м'яч під ліву стійку.

Такий розклад подій явно не влаштовував гравців Вердера і на 21-й хвилині Джош Сарджент добив м'яч у сітку, після того як шкіряний відскочив йому прямо на хід.

На 34-й хвилині арбітр залишив гостей у меншості – за другу жовту картку був вилучений Штефан Ліхтштайнер.

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Початок другого тайму ознаменувався голом: після передачі Флоріана Нідерлехнера знову забив Варгас.

А на 67-й хвилині Осако оформив дубль завдавши неймовірного удару зльоту під поперечину.

Вердер продовжував володіти значною перевагою і створив достатньо небезпечних моментів, однак жоден з них більше не вдалось втілити у забитий гол.

Після цієї перемоги Вердер набрав три залікові пункти і піднявся на тринадцяту сходинку, Аугсбург з одним очком залишився шістнадцятим.

У останньому матчі туру Айнтрахт приймав Фортуну. Незважаючи на постійний пресинг та надмір небезпечних моментів, господарі в першому таймі не змогли перетворити їх у голи. Тоді як скромна Фортуна скористалась однією з нечисельних нагод відзначитись – на 36-й хвилині Хеннінґс з подачі Моралеса відкрив рахунок у матчі. У другому таймі Дост, невдовзі після виходу на заміну, зрівняв рахунок з подачі Пасієнсії. Останній й сам став автором голу наприкінці зустрічі з передачі Да Кости, втстановши остаочний рахунок у матчі – 2:1.

Після звітного туру Айнтрахт піднявся на 7-у сходинку Бундесліги, а Фортуна опустилась на 12-у.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ

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Аугсбург Аугсбург Вердер - Аугсбург Вердер Вердер Німеччина
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