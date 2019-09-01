Айнтрахт вдома переграв Фортуну, Вердер вирвав перемогу над Аугсбургом: 3-й тур Бундесліги, матчі неділі

В рамках 3-го туру чемпіонату Німеччини Айнтрахт на останніх хвилинах вирвав перемогу, Аугсбург на виїзді поступився Вердеру (2:3). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

У 3-у турі Бундесліги Антрахт вдома здійснив камбек у поєдинку проти Фортуни, Вердер вирвав перемогу у Аугсбурга. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2019/2020, 3-й тур

Айнтрахт – Фортуна – 2:1

Голи: Дост, 57, Пасієнсія, 86 – Хеннінґс, 36

Недільний вікенд у Бундеслізі відкривали Вердер та Аугсбург. Невдахи перших турів будь-що намагались вирватись з підвалин турнірної таблиці. І першими це завдання стали втілювати у життя господарі.

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Вже на шостій хвилині Юя Осако бездоганно пробив з меж штрафного майданчика і відкрив рахунок у матчі.

Однак не встигли бременці сповна насолодитись успіхом, як пропустили у свої ворота: Рубен Варгас після навісу Штефана Ліхтштайнера високо вистрибнув і потужним ударом відправив м'яч під ліву стійку.

Такий розклад подій явно не влаштовував гравців Вердера і на 21-й хвилині Джош Сарджент добив м'яч у сітку, після того як шкіряний відскочив йому прямо на хід.

На 34-й хвилині арбітр залишив гостей у меншості – за другу жовту картку був вилучений Штефан Ліхтштайнер.

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Початок другого тайму ознаменувався голом: після передачі Флоріана Нідерлехнера знову забив Варгас.

А на 67-й хвилині Осако оформив дубль завдавши неймовірного удару зльоту під поперечину.

Вердер продовжував володіти значною перевагою і створив достатньо небезпечних моментів, однак жоден з них більше не вдалось втілити у забитий гол.

Після цієї перемоги Вердер набрав три залікові пункти і піднявся на тринадцяту сходинку, Аугсбург з одним очком залишився шістнадцятим.

У останньому матчі туру Айнтрахт приймав Фортуну. Незважаючи на постійний пресинг та надмір небезпечних моментів, господарі в першому таймі не змогли перетворити їх у голи. Тоді як скромна Фортуна скористалась однією з нечисельних нагод відзначитись – на 36-й хвилині Хеннінґс з подачі Моралеса відкрив рахунок у матчі. У другому таймі Дост, невдовзі після виходу на заміну, зрівняв рахунок з подачі Пасієнсії. Останній й сам став автором голу наприкінці зустрічі з передачі Да Кости, втстановши остаочний рахунок у матчі – 2:1.

Після звітного туру Айнтрахт піднявся на 7-у сходинку Бундесліги, а Фортуна опустилась на 12-у.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ