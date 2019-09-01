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Айнтрахт дома одолел Фортуну, Вердер вырвал победу над Аугсбургом: 3-й тур Бундеслиги, матчи воскресенья

20:54 41 Читати українською
Айнтрахт дома одолел Фортуну, Вердер вырвал победу над Аугсбургом: 3-й тур Бундеслиги, матчи воскресенья
Вердер – Аугсбург – 3:2

В рамках 3-го тура чемпионата Германии Айнтрахт вырвал победу у Фортуны, Аугсбург на выезде уступил Вердеру (2: 3). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

6’ Юя Осако
21’ Джош Сарджент
67’ Юя Осако
 
Рубен Варгас 12’
Штефан Лихтштайнер 34’
Рубен Варгас 46’
6’ Юя Осако
12’ Рубен Варгас
21’ Джош Сарджент
34’ Штефан Лихтштайнер
46’ Рубен Варгас
67’ Юя Осако

В 3-м туре Бундеслиги Антрахт дома совершил камбэк в поединке против Фортуны, Вердер вырвал победу в Аугсбурга. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Германии 2019/2020, 3-й тур

Айнтрахт – Фортуна – 2:1

Голы: Дост, 57, Пасиенсия, 86 – Хеннингс, 36

Воскресный уикенд в Бундеслиге открывали Вердер и Аусбург. Неудачники первых туров во что бы то не стало пытались вырваться со дна турнирной таблицы. И первыми эту задачей стали воплощать в жизнь хозяева.

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Уже на шестой минуте Юя Осако безупречно пробил из пределов штрафной и открыл счет в матче.

Однако не успели бременцы вдоволь насладиться успехом, как пропустили в свои ворота: Рубен Варгас после навеса Штефана Лихтштайнера высоко выпрыгнул и мощным ударом отправил мяч под левую стойку.

Такой расклад событий явно не устраивал игроков Вердера и на 21-й минуте Джош Сарджент добил мяч в сетку, после того как кожаный отскочил ему прямо на ход.

На 34-й минуте арбитр оставил гостей в меньшинстве – за вторую желтую карточку был удален Лихтштайнер.

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Начало второго тайма ознаменовалось голом: после передачи Флориана Нидерлехнера снова забил Варгас.

А на 67-й минуте Осаке оформил дубль нанеся невероятный удар слету под перекладину.

Вердер продолжал владеть значительным преимуществом и создал достаточно опасных моментов, однако ни один из них больше не воплотился в забитый гол.

После этой победы Вердер набрал три зачетных пункта и поднялся на тринадцатую строчку, Аугсбург с одним очком остался шестнадцатым.

В последнем матче тура Айнтрахт принимал Фортуну. Несмотря на постоянный прессинг и избыток опасных моментов, хозяева в первом тайме не смогли превратить их в голы. Тогда как скромная Фортуна воспользовалась одной из немногочисленных возможностей отличиться – на 36-й минуте Хеннинґс с подачи Моралеса открыл счет в матче. Во втором тайме Дост, вскоре после выхода на замену сравнял счет с подачи Пасиенсиа. Последний и сам стал автором гола в конце встречи с передачи Да Косты, втстановшы остаочний счет в матче – 2:1.

После отчетного тура Айнтрахт поднялся на седьмое место Бундеслиги, а Фортуна опустилась на двенадцатое.

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