Айнтрахт дома одолел Фортуну, Вердер вырвал победу над Аугсбургом: 3-й тур Бундеслиги, матчи воскресенья

В рамках 3-го тура чемпионата Германии Айнтрахт вырвал победу у Фортуны, Аугсбург на выезде уступил Вердеру (2: 3). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

В 3-м туре Бундеслиги Антрахт дома совершил камбэк в поединке против Фортуны, Вердер вырвал победу в Аугсбурга. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Германии 2019/2020, 3-й тур

Айнтрахт – Фортуна – 2:1

Голы: Дост, 57, Пасиенсия, 86 – Хеннингс, 36

Воскресный уикенд в Бундеслиге открывали Вердер и Аусбург. Неудачники первых туров во что бы то не стало пытались вырваться со дна турнирной таблицы. И первыми эту задачей стали воплощать в жизнь хозяева.

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Уже на шестой минуте Юя Осако безупречно пробил из пределов штрафной и открыл счет в матче.

Однако не успели бременцы вдоволь насладиться успехом, как пропустили в свои ворота: Рубен Варгас после навеса Штефана Лихтштайнера высоко выпрыгнул и мощным ударом отправил мяч под левую стойку.

Такой расклад событий явно не устраивал игроков Вердера и на 21-й минуте Джош Сарджент добил мяч в сетку, после того как кожаный отскочил ему прямо на ход.

На 34-й минуте арбитр оставил гостей в меньшинстве – за вторую желтую карточку был удален Лихтштайнер.

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Начало второго тайма ознаменовалось голом: после передачи Флориана Нидерлехнера снова забил Варгас.

А на 67-й минуте Осаке оформил дубль нанеся невероятный удар слету под перекладину.

Вердер продолжал владеть значительным преимуществом и создал достаточно опасных моментов, однако ни один из них больше не воплотился в забитый гол.

После этой победы Вердер набрал три зачетных пункта и поднялся на тринадцатую строчку, Аугсбург с одним очком остался шестнадцатым.

В последнем матче тура Айнтрахт принимал Фортуну. Несмотря на постоянный прессинг и избыток опасных моментов, хозяева в первом тайме не смогли превратить их в голы. Тогда как скромная Фортуна воспользовалась одной из немногочисленных возможностей отличиться – на 36-й минуте Хеннинґс с подачи Моралеса открыл счет в матче. Во втором тайме Дост, вскоре после выхода на замену сравнял счет с подачи Пасиенсиа. Последний и сам стал автором гола в конце встречи с передачи Да Косты, втстановшы остаочний счет в матче – 2:1.

После отчетного тура Айнтрахт поднялся на седьмое место Бундеслиги, а Фортуна опустилась на двенадцатое.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ