РБ Лейпциг на виїзді легко здолав менхенгладбаську Борусію

У черговому турі чемпіонату Німеччини Борусія Менхенгладбах на власному полі поступилась РБ Лейпциг (1:3). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Третій тур Бундесліги розпочали менхенгладбаська Борусія та РБ Лейпциг. Гості прибули на "Борусія-парк" у статусі одного з лідерів чемпіонату, маючи у своєму активі дві перемоги у перших двох турах. Господарі поки також не знали смаку поразок і покладали великі надії на цю гру.

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На десятій хвилині чудову нагоду відкрити рахунок втратили господарі: Алассан Плеа пробивав з межі штрафного майданчика, але м'яч пролетів у кількох сантиметрах над поперечиною. На 32-й хвилині він же увірвався у штрафний майданчик і, відгукнувшись на пас, сильно пробив низом у напрямку лівої стійки. Петер Гулачі продемонстрував свою майстерність, виконавши чудовий сейв.

Та незважаючи на певну перевагу господарів, першими забили гості: Еміль Форсберг виконав вдалу передачу у штрафний майданчик і Тімо Вернер, пробивши низом по центру воріт, відкрив рахунок у матчі. За три хвилини Кевін Кампль рахунок подвоїв, однак арбітр на лінії зафіксував офсайд і взяття воріт не зарахував.

Початок другого тайму ознаменувався голом: Тімо Вернер, завдяки вдалим індивідуальним діям та передачі Юсуфа Поульсена, відправив м’яч у правий нижній кут воріт. За кілька хвилин міг відзначитись вже сам Поульсен: опинившись першим на м’ячі він завдав неймовірного удару у лівий нижній кут воріт, однак Ян Зоммер був до нього готовий і виконав блискучий сейв. На 67-й хвилині Брель Емболо не використав чудову нагоду забити пробивши головою вище воріт. Однак це йому вдалось на першій доданій хвилині — він, вистрибнувши вище за всіх, замкнув навіс зі стандарту дивовижним ударом головою в нижній правий кут воріт. За дві хвилини він же міг зрівнювати рахунок – м’яч пролетів у лічених сантиметрах над поперечиною. І відразу ж Тімо Вернер святкував хет-трик, поставивши у матчі жирну крапку.

Після цього матчу РБ Лейпціг одноосібно очолив турнірну таблицю набравши 9 очок, Борусія М. з 4-ма пунктами опустилась на сьому сходинку.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ