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Баварія познущалася над Майнцом, Шальке здобув першу перемогу в сезоні: 3-й тур Бундесліги, матчі суботи

18:32 192 Читать на русском
Баварія познущалася над Майнцом, Шальке здобув першу перемогу в сезоні: 3-й тур Бундесліги, матчі суботи
У третьому турі Бундесліги Баварія не зустріла опору Майнца.

Третій тур Бундесліги потішив голами.

У 3-у турі Бундесліги не обійшлось без розгромів. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2019/2020, 3-й тур

Баварія – Майнц – 6:1

Голи: Павар, 36, Алаба, 45, Перішіч, 54, Коман, 64, Лєвандовскі, 78, Девіс, 81 – Боетьюс Ж.-П., 6

Шальке – Герта – 3:0

Голи: Штарк, 38 (АГ), Рекік, 48 (АГ), Кенні, 85

Фрайбург – Кельн – 1:2

Голи: Чіхос, 40 (АГ) – Мере, 52, Скірі, 90+1

Вольфсбург – Падерборн – 1:1

Голи: Брекало, 56 – Олівейра-Соуза, 12

Байєр – Хоффенхайм – 0:0

Уніон Берлін – Борусія Дортмунд – початок матчу о 19:30

Пропустивши першою вже на перших хвилинах, Баварія зуміла відігратись у Майнца завдяки влучним ударам Павара та Алаби вже наприкінці першого тайму. У другому таймі Перішіч збільшив перевагу, а далі Кінгслі Коман, Лєвандовскі та Девіс остаточно добили гостей – 6:1. Після цієї перемоги мюнхенці мають у своєму активі 7 пунктів та очікують втрати очок своїх конкурентів у першій п'ятірці, які перед звітним туром йшли без втрат.

Герта на виїзді фактично подарувала 3 очки Шальке, забивши у власні ворота одразу два м'ячі. Наприкінці зустрічі Кенні втановив розгромний рахунок – 3:0. Ніклас Штарк та Карім Рекік стали антигероями поєдинку, залишивши Герту лише з 1 пунктом після 3-х турів.

У Фрайбургу сталась невеличка драма, де гостьовий Кельн протягом кількох хвилин встиг забити гол, який одразу відмінили, та зрізати м'яч у власні ворота у наступній атаці. Все ж гості змогли відігратись завдяки голу Модеста на 52-й хвилині, а пізніше й здолати Фрайбург – Скірі забив на компенсованих хвилинах, потішивши вболівальників Кельна кінцевим результатом – 1:2.

Майбутній суперник Олександрії у Лізі Європи Вольфсбург вдома задовольнився нічиєю проти скромного Падерборна – 1:1. Гості забили першими вже на початку матчу – відзначився Олівейра-Соуза, Брекало на 56-й зрівняв рахунок.

Одні з головних претендентів на місця у верхівці турнірної таблиці Бундесліги Байєр та Хоффенхайм не змогли потішити вболівальників забитими голами – 0:0.

Турнірна таблиця чемпіонату Німеччини

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