Айнтрахт продовжив угоду з тренером, який карав Шахтар і Динамо в єврокубках
Міцний середняк Бундесліги пролонгував угоду зі своїм нинішнім наставником.
Головний тренер Айнтрахта Адольф Хюттер залишається біля керма німецької команди, повідомляє офіційний сайт "орлів".
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Керівництво клубу залишилось задоволене успіхами 50-річно фахівця і поспішило продовжити угоду зі своїм наставником. Новий договір розрахований до літа 2023 року – Хюттер очолює команду з 2018-го.
Нагадаємо, у минулому сезоні Айнтрахт фінішував у турнірній таблиці Бундесліги на дев'ятій сходинці і дійшов до 1/8 фіналу Ліги Європи.
До слова, наставник "орлів" добре знайомий українським уболівальникам: у 2016 році Янг Бойз під керівництвом Хюттера пройшов Шахтар у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів, роком пізніше на цій же стадії впорався з Динамо, а вже у 2019-му з Айнтрахтом вибив "гірників" з 1/16 фіналу Ліги Європи.
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