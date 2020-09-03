Головний тренер Айнтрахта Адольф Хюттер залишається біля керма німецької команди, повідомляє офіційний сайт "орлів".

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Керівництво клубу залишилось задоволене успіхами 50-річно фахівця і поспішило продовжити угоду зі своїм наставником. Новий договір розрахований до літа 2023 року – Хюттер очолює команду з 2018-го.

Нагадаємо, у минулому сезоні Айнтрахт фінішував у турнірній таблиці Бундесліги на дев'ятій сходинці і дійшов до 1/8 фіналу Ліги Європи.

До слова, наставник "орлів" добре знайомий українським уболівальникам: у 2016 році Янг Бойз під керівництвом Хюттера пройшов Шахтар у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів, роком пізніше на цій же стадії впорався з Динамо, а вже у 2019-му з Айнтрахтом вибив "гірників" з 1/16 фіналу Ліги Європи.

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