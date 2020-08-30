Айнтрахт узгодив новий контракт з Адре Сілвою, який захищав кольори німецького клубу у минулому сезоні на правах оренди, повідомляє Bild.

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Мілан взамін орендував у франкфуртців нападника Анте Ребіча перед минулим сезоном. Тепер клуби домовились про повноцінний обмін форвардами без додаткових доплат.

У минулому розіграші Серії А Ребіч провів 26 матчів, в яких відзначився 11-ма голами та трьома асистами. Сілва у Бундеслізі 25 разів з'являвся на полі, забив 12 голів та віддав 4 результативні передачі.

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