Главный тренер Айнтрахта Адольф Хюттер остается у руля немецкой команды, сообщает официальный сайт "орлов".

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Руководство клуба осталось довольно успехами 50-летнего специалиста и поспешило продлить соглашение со своим наставником. Новый договор рассчитан до лета 2023 года – Хюттер возглавляет команду с 2018-го.

Напомним, в прошлом сезоне Айнтрахт финишировал в турнирной таблице Бундеслиги на девятой строчке и дошел до 1/8 финала Лиги Европы.

К слову, наставник "орлов" хорошо знаком украинским болельщикам: в 2016 году Янг Бойз под руководством Хюттера прошел Шахтер в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов, годом позже на этой же стадии справился с Динамо, а уже в 2019-м с Айнтрахтом выбил "горняков" с 1/16 финала Лиги Европы.

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