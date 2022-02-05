Німеччина, Бундесліга, 21-й тур

Армінія – Борусія М – 1:1

Голи: Серра, 19 – Плеа, 38

Аугсбург – Уніон Берлін – 2:0

Голи: Грегоріч, 16, Хан, 59

Кельн – Фрайбург – 1:0

Гол: Модест, 23

Штутгарт – Айнтрахт – 2:3

Голи: Антон, 42, Калайджіч, 70 – Н'Діка, 7, Хрустіч, 47, 77

Майнц – Хоффенхайм – 2:0

Голи: Лі, 79, Ніахате, 83 (пен.)

Герта розписала нічию з Бохумом, не зумівши перервати безвиграшну серію

Сусіди по турнірній таблиці – Армінія та менхенгладбаська Борусія – влаштували битву за шість очок. Попри значну перевагу "жеребців" першими забили господарі: Серра поцілив у дев'ятку, залишивши без шансів Зоммера. Проте ще до перерви Борусія відігралась зусиллями Плеа, який головою переправив круглого у правий кут воріт. Поєдинок так і завершився бойовою нічиєю.

Один з аутсайдерів Бундесліги – Аугсбург – з перших хвилин взявся розхитувати оборону Уніона і ближче до середини тайму зумів пробити Андреаса Люте – Грегоріч перехопив сферу після помилки оборонця і "фуггери" повели у рахунку. Під кінець тайму він міг оформити дубль, але поцілив у поперечину. По перерві Хан вирішив пробити з далекої відстані і влучив у дев'ятку, подвоївши перевагу Аугсбурга. Цей гол став останнім у матчі і приніс господарям сенсаційну перемогу над представником топ-4.

Модест шокував Фрайбург в середині першого тайму, вивівши Кельн вперед. Шаллай, який вийшов з перших хвилин другого тайму на 50-й хвилині відновив статус-кво, однак арбірт взяття воріт скасував через офсайд. Ці два удари у площину воріт так і залишились єдиними у матчі.

Айнтрахт вийшов вперед у матчі зі Штутгартом вже на початку матчу. Н'Діка відгукнувся на подачу з кутового і пострілом у дев'ятку відкрив рахунок. Згодом Чандлер міг подвоювати, але врятував кіпер. Натомість забили шваби: Антон після розіграшу штрафного поцілив у нижній кут воріт і на перерву команди пішли за нічийного рахунку. На другий тайм Олівер Гласнер випустив Хрустіча, який віддячив тренеру за довіру у першій же атаці, вивівши "орлів" вперед. На екваторі другої сорокап'ятихвилинки Калайджіч відгукнувся на передачу Соси і головою знову вирівняв становище команд. Перестрілка продовжилась і незабаром Хрустіч оформив дубль. Як виявилось згодом, його гол став переможним.

У ще одному матчі Майнц здолав Хоффенхайм. Господарі пробили оборону суперника лише наприкінці матчу: спочатку Дже Сон Лі відкрив рахунок пострілом у дев'ятку, а за чотири хвилини Ніакате з пенальті покарав суперника за гру рукою.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ