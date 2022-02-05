Айнтрахт перестріляв Штутгарт у матчі з п'ятьма голами, Аугсбург сенсаційно здолав Уніон, Фрайбург поступився Кельну
У суботу у чемпіонаті Німеччини відбулось декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".
Німеччина, Бундесліга, 21-й тур
Армінія – Борусія М – 1:1
Голи: Серра, 19 – Плеа, 38
Аугсбург – Уніон Берлін – 2:0
Голи: Грегоріч, 16, Хан, 59
Кельн – Фрайбург – 1:0
Гол: Модест, 23
Штутгарт – Айнтрахт – 2:3
Голи: Антон, 42, Калайджіч, 70 – Н'Діка, 7, Хрустіч, 47, 77
Майнц – Хоффенхайм – 2:0
Голи: Лі, 79, Ніахате, 83 (пен.)
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Сусіди по турнірній таблиці – Армінія та менхенгладбаська Борусія – влаштували битву за шість очок. Попри значну перевагу "жеребців" першими забили господарі: Серра поцілив у дев'ятку, залишивши без шансів Зоммера. Проте ще до перерви Борусія відігралась зусиллями Плеа, який головою переправив круглого у правий кут воріт. Поєдинок так і завершився бойовою нічиєю.
Один з аутсайдерів Бундесліги – Аугсбург – з перших хвилин взявся розхитувати оборону Уніона і ближче до середини тайму зумів пробити Андреаса Люте – Грегоріч перехопив сферу після помилки оборонця і "фуггери" повели у рахунку. Під кінець тайму він міг оформити дубль, але поцілив у поперечину. По перерві Хан вирішив пробити з далекої відстані і влучив у дев'ятку, подвоївши перевагу Аугсбурга. Цей гол став останнім у матчі і приніс господарям сенсаційну перемогу над представником топ-4.
Модест шокував Фрайбург в середині першого тайму, вивівши Кельн вперед. Шаллай, який вийшов з перших хвилин другого тайму на 50-й хвилині відновив статус-кво, однак арбірт взяття воріт скасував через офсайд. Ці два удари у площину воріт так і залишились єдиними у матчі.
Айнтрахт вийшов вперед у матчі зі Штутгартом вже на початку матчу. Н'Діка відгукнувся на подачу з кутового і пострілом у дев'ятку відкрив рахунок. Згодом Чандлер міг подвоювати, але врятував кіпер. Натомість забили шваби: Антон після розіграшу штрафного поцілив у нижній кут воріт і на перерву команди пішли за нічийного рахунку. На другий тайм Олівер Гласнер випустив Хрустіча, який віддячив тренеру за довіру у першій же атаці, вивівши "орлів" вперед. На екваторі другої сорокап'ятихвилинки Калайджіч відгукнувся на передачу Соси і головою знову вирівняв становище команд. Перестрілка продовжилась і незабаром Хрустіч оформив дубль. Як виявилось згодом, його гол став переможним.
У ще одному матчі Майнц здолав Хоффенхайм. Господарі пробили оборону суперника лише наприкінці матчу: спочатку Дже Сон Лі відкрив рахунок пострілом у дев'ятку, а за чотири хвилини Ніакате з пенальті покарав суперника за гру рукою.