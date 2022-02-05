Айнтрахт перестрелял Штутгарт в матче с пятью голами, Аугсбург сенсационно одолел Унион, Фрайбург уступил Кельну
В субботу в чемпионате Германии состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".
Германия, Бундеслига, 21-й тур
Арминия – Боруссия М – 1:1
Голы: Серра, 19 – Плеа, 38
Аугсбург – Унион Берлин – 2:0
Голы: Грегорич, 16, Хан, 59
Кельн – Фрайбург – 1:0
Гол: Модест, 23
Штутгарт – Айнтрахт – 2:3
Голы: Антон, 42, Калайджич, 70 – Н'Дика, 7, Хрустич, 47, 77
Майнц – Хоффенхайм – 2:0
Голы: Ли, 79, Ниахате, 83 (пен.)
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Соседи по турнирной таблице – Арминия и менхенгладбасская Боруссия – устроили битву за шесть очков. Несмотря на значительное преимущество "жеребцов", первыми забили хозяева: Серра попал в девятку, оставив без шансов Зоммера. Однако еще до перерыва Боруссия отыгралась усилиями Плеа, который головой переправил круглого в правый угол ворот. Поединок так и завершился боевой ничьей.
Один из аутсайдеров Бундеслиги – Аугсбург – с первых минут взялся расшатывать оборону Униона и ближе к середине тайма сумел пробить Андреаса Люте – Грегорич перехватил сферу после ошибки защитника и "фуггеры" повели в счете. К концу тайма он мог оформить дубль, но попал в перекладину. После перерыва Хан решил пробить с далекого расстояния и попал в девятку, удвоив преимущество Аугсбурга. Этот гол стал последним в матче и принес хозяевам сенсационную победу над представителем топ-4.
Модест шокировал Фрайбург в середине первого тайма, выведя Кельна вперед. Шаллай, вышедший с первых минут второго тайма на 50-й минуте восстановил статус-кво, однако арбирт взятие ворот отменил из-за офсайда. Эти два удара в створ ворот так и остались единственными в матче.
Айнтрахт вышел вперед в матче со Штутгартом в начале матча. Н'Дика откликнулся на подачу с углового и выстрелом в девятку открыл счет. Впоследствии Чандлер мог удваивать, но спас кипер. В ответ забили швабы: Антон после розыгрыша штрафного попал в нижний угол ворот и на перерыв команды ушли при ничейном счете. На второй тайм Оливер Гласнер выпустил Хрустича, который отблагодарил тренера за доверие в первой же атаке, выведя "орлов" вперед. На экваторе второй сорокапятиминутки Калайджич откликнулся на передачу Сосы и головой снова выровнял положение команд. Перестрелка продолжилась и вскоре Хрустич оформил дубль. Как оказалось, его гол стал победным.
В еще одном матче Майнц одолел Хоффенхайм. Хозяева пробили оборону соперника лишь в конце матча: сначала Дже Сон Ли открыл счет выстрелом в девятку, а через четыре минуты Ниакате с пенальти наказал соперника за игру рукой.