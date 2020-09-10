Форвард Мілана Андре Сілва залишив свій підпис на контракті з Айнтрахтом терміном на три роки, повідомляє офіційний сайт німецького клубу.

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Про фінансову складову трансферу не повідомляється. За інформацією ЗМІ, взамін Мілан оголосить про підписання нападника "орлів" Анте Ребіча.

24-річний португалець провів минулий сезон у Айнтрахті на правах оренди. У попередньому розіграші Бундесліги Сілва зіграв 25 матчів, в яких відзначився 12-ма голами та 4-ма асистами.

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