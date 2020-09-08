Представники Мілана провели зустріч з агентами захисника Динамо Віталія Миколенка, повідомляє MilanNews.it.

Миколенко потрапив на радари Манчестер Юнайтед

"Россонері" зацікавлені у послугах 21-річного гравця збірної України, але поки не спішать надсилати запит у київський клуб. Для початку італійці хочуть розібратись із наявними захисниками. Перемовини щодо Миколенка не почнуться, поки Мілан не продасть Дієго Лаксальта, який не входить у плани Стефано Піолі на наступний сезон.

У минулому розіграші УПЛ Миколенко провів 23 матчі, в яких відзначився трьома голами та 5-ма асистами.

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