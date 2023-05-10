Айнтрахт обрав три варіанти на заміну переможцю Ліги Європи: фаворит – звільнений з Баварії тренер
Франкфуртський клуб готується до зміни тренера влітку. Оліверу Гласнеру шукають наступника.
Айнтрахт повідомив, що після завершення сезону Олівер Гласнер покине команду. У Франкфурті розпочали активні пошуки нового тренера. На посаду претендують три фахівці, повідомляє Sportbuzzer з посиланням на Sky Sport і Bild.
Фаворитом виступає Діно Топпмьоллєр – асистент Нагельсманна, який нещодавно був звільнений з Баварії. Діно вирішив розпочати власну кар'єру головного тренера. Спортдир Айнтрахта Маркус Крьоше знайомий з ним за роботою в РБ Лейпциг і вже розпочав переговори.
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Нагадаємо, що Гласнер в минулому сезоні виграв з Айнтрахтом Лігу Європи, а в поточній кампанії, попри погані результати в Бундеслізі, вийшов у фінал Кубка Німеччини.
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