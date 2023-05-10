Айнтрахт сообщил, что после завершения сезона Оливер Гласнер покинет команду. Во Франкфурте приступили к активным поискам нового тренера. На должность претендуют три специалиста, сообщает Sportbuzzer со ссылкой на Sky Sport и Bild.

Фаворитом выступает Дино Топпмеллер – ассистент Нагельсманна, который недавно был уволен из Баварии. Дино решил начать свою карьеру главного тренера. Спортдир Айнтрахта Маркус Крёше знаком с ним за работой в РБ Лейпциг и уже начал переговоры.

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Напомним, что Гласнер в прошлом сезоне выиграл с Айнтрахтом Лигу Европы, а в текущей кампании, несмотря на плохие результаты в Бундеслиге, вышел в финал Кубка Германии.

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