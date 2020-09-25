Програму 2-го туру Бундесліги відкривав поєдинок на Олімпіаштадіоні між Гертою та Айнтрахтом. Франкфуртці тиждень тому втратили очки в домашньому матчі проти Армінії, яка тільки-но повернулася в еліту, тож у Берліні "орлам" потрібна була реабілітація – втім, вже на 15-й хвилині зустрічі вони залишились без Костіча, якого через пошкодження змінив Цубер. Здавалося, що без свого найкращого футболіста команда Аді Хюттера приречена.

Борусія Д ставить на дітей, життя після втечі Вернера та Хаверца, важливе питання до Баварії – прев'ю сезону Бундесліги

Не все сталося, як гадалося. Айнтрахт в середині першого тайму створив кілька непоганих моментів, а на 29-й хвилині Андре Сілву в штрафному берлінців збив Боята. Арбітр Бастіан Данкерт без вагань призначив пенальті, а португальський нападник впевнено пробив у лівий кут – Шволов вгадав напрям удару, але не дотягнувся до м'яча. За сім хвилин Герта пропустила вдруге: Камада виконав подачу зі штрафного точно на голову Досту, а той замкнув – 0:2! Шок.

До перерви господарі не забивали, а одразу після неї Бруно Лаббадія провів потрійну заміну – на полі з'явилися Зеефейк, Майєр і Кордоба. Втім, якісного гольового моменту на старті другого тайму їм створити не вдалося, а на 71-й хвилині Айнтрахт пострілом Роде з лінії штрафного під дальню стійку закрив гру – 0:3! Інтригу в матчі намагався відродити австрієць Хінтереггер, який замкнув простріл Торунаріньї точним ударом у власні ворота, однак це був останній гол у зустрічі. Франкфурт святкує впевнену виїзну перемогу з рахунком 3:1.

Таким чином, Айнтрахт набрав чотири очки й мінімум на добу очолив турнірну таблицю Бундесліги. Герта, маючи в активі три залікових бали, опустилася на шосту позицію.

Перший млинець Кумана, запах помсти для Пеллегріні, реванш Клоппа за втрачений трофей: топ-5 матчів євровікенду