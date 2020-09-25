Программа 2-го тура Бундеслиги открывал поединок на Олимпиаштадионе между Гертой и Айнтрахтом. Франкфуртцы неделю назад потеряли очки в домашнем матче против Арминии, которая только что вернулась в элиту, поэтому в Берлине "орлам" нужна была реабилитация – впрочем, уже на 15-й минуте встречи они остались без Костича, которого из-за повреждения сменил Цубер. Казалось, что без своего лучшего футболиста команда Ади Хюттера обречена.

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Не тут-то было. Айнтрахт в середине первого тайма создал несколько неплохих моментов, а на 29-й минуте Андре Силву в штрафной берлинцев сбил Боята. Арбитр Бастиан Данкерт без колебаний назначил пенальти, а португальский нападающий уверенно пробил в левый угол – Шволов угадал направление удара, но не дотянулся до мяча. Ещё через семь минут Герта пропустила во второй раз: Камада исполнил подачу со штрафного точно на голову Досту, а тот замкнул – 0:2! Шок.

До свистка на перерыв хозяева не забивали, а сразу после него Бруно Лаббадия провёл тройную замену – на поле появились Зеефейк, Майер и Кордова. Впрочем, качественного голевого момента на старте второго тайма им создать не удалось, а на 71-й минуте Айнтрахт красивым ударом Роде с линии штрафной под дальнюю штангу закрыл игру – 0:3! Интригу в матче пытался возродить австриец Хинтереггер, который замкнул прострел Торунариньи точным ударом в свои ворота, однако это был последний гол во встрече. Франкфурт празднует уверенную выездную победу со счётом 3:1.

Таким образом, Айнтрахт набрал четыре очка и минимум на сутки возглавил турнирную таблицу Бундеслиги. Герта, имея в активе три зачётных балла, опустилась на шестую позицию.

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