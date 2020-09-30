41-річний фахівець – новий керманич "кобальтових", повідомляє офіційний сайт клубу.

Шальке відправив у відставку Вагнера після 18-матчевої безвиграшної серії

Баум підписав із Шальке контракт до літа 2022-го. Тренерську кар'єру він розпочав в Унтергахінгу, потім працював із дублем і основою Аугсбурга, збірними Німеччини U-20 та U-18. Помічником Баума став екс-оборонець бременського Вердера, Вольфсбурга та Шальке Налдо, який нещодавно повісив бутси на цвях.

Шальке провалив другу частину попереднього сезону та старт кампанії 2020/21. Це призвело до відставки тренерського штабу Девіда Вагнера в неділю.

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