Айнтрахт – Шахтар: післяматчева прес-конференція Паулу Фонсеки

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека прокоментував поразку від Айнтрахта в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи та виліт "гірників" з турніру.

"Після 2:2 на власному полі ми розуміли, що на виїзді не можна пропускати. Натомість перший же вихід Айнтрахта до наших воріт завершився голом. Пенальті – другий пропущений.

За рахунку 0:2 вже важко повернутися в гру. Перший гол отримали в такій ситуації, яку детально розбирали. У штрафному майданчику було декілька наших футболістів і один суперник. Такі голи не можна пропускати.

Айнтрахт – Шахтар – 4:1 – відео голів

Кого не вистачило? Що означає, кого не вистачило? Ми граємо з тими футболістами, які доступні. Звичайно, не вистачило Тараса Степаненка та Сергія Кривцова.

Якщо говорити про заміну Манора Соломона, то це не залежить від його активності. Він є прекрасним молодим футболістом, але лише нещодавно почав освоювати нашу гру.

Причина заміни значно глобальніша – нам потрібен був гравець ближчий до Жуніора Мораєса. Тому я вирішив підняти вище досвідченого на цій позиції Віктора Коваленка, а Тайсона перевести на лівий фланг. Це спрацювало – у другому таймі наша атака стала небезпечнішою.

Хочу привітати Айнтрахт з виходом у наступний раунд. Команда, яка забиває супернику 6 голів, заслуговує вийти в наступний раунд. Господарі почувалися комфортно і з першого ж моменту забили гол.

Потім вони зробили те, що не так часто виконують. Опустили свої лінії оборони, щоб запобігти нашим атакам. У другому таймі Шахтар постарався переламати хід зустрічі, але не реалізував хороші моменти. Айнтрахт, у свою чергу, чудово вибігав у контратаки та заслужено здобув перемогу", – сказав Фонсека на післяматчевій прес-конференції.

Шахтар розгромно програв Айнтрахту та вилетів з Ліги Європи