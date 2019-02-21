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Айнтрахт – Шахтар: післяматчева прес-конференція Паулу Фонсеки

22:42 413 Читать на русском
Айнтрахт – Шахтар: післяматчева прес-конференція Паулу Фонсеки
Паулу Фонсека / Фото ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека прокоментував поразку від Айнтрахта в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи та виліт "гірників" з турніру.

"Після 2:2 на власному полі ми розуміли, що на виїзді не можна пропускати. Натомість перший же вихід Айнтрахта до наших воріт завершився голом. Пенальті – другий пропущений.

За рахунку 0:2 вже важко повернутися в гру. Перший гол отримали в такій ситуації, яку детально розбирали. У штрафному майданчику було декілька наших футболістів і один суперник. Такі голи не можна пропускати.

Айнтрахт – Шахтар – 4:1 – відео голів

Кого не вистачило? Що означає, кого не вистачило? Ми граємо з тими футболістами, які доступні. Звичайно, не вистачило Тараса Степаненка та Сергія Кривцова.

Якщо говорити про заміну Манора Соломона, то це не залежить від його активності. Він є прекрасним молодим футболістом, але лише нещодавно почав освоювати нашу гру.

Причина заміни значно глобальніша – нам потрібен був гравець ближчий до Жуніора Мораєса. Тому я вирішив підняти вище досвідченого на цій позиції Віктора Коваленка, а Тайсона перевести на лівий фланг. Це спрацювало – у другому таймі наша атака стала небезпечнішою.

Хочу привітати Айнтрахт з виходом у наступний раунд. Команда, яка забиває супернику 6 голів, заслуговує вийти в наступний раунд. Господарі почувалися комфортно і з першого ж моменту забили гол.

Потім вони зробили те, що не так часто виконують. Опустили свої лінії оборони, щоб запобігти нашим атакам. У другому таймі Шахтар постарався переламати хід зустрічі, але не реалізував хороші моменти. Айнтрахт, у свою чергу, чудово вибігав у контратаки та заслужено здобув перемогу", – сказав Фонсека на післяматчевій прес-конференції.

Шахтар розгромно програв Айнтрахту та вилетів з Ліги Європи

Джерело: Футбол 24
Ліга Європи1/16 фіналуКомерцбанк-арена (Франкфурт-на-Майні)

Айнтрахт Франкфурт - Шахтар: Четвер 21 лютого 2019

Айнтрахт Франкфурт
Матч завершено
4 : 1
Шахтар
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Теги
Ліга Європи Шахтар Шахтар Паулу Фонсека Паулу Фонсека Айнтрахт Франкфурт - Шахтар
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