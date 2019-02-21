Айнтрахт – Шахтер: послематчевая пресс-конференция Паулу Фонсеки

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека прокомментировал поражение от Айнтрахта в матче 1/16 финала Лиги Европы и вылет "горняков" из турнира.

"После 2:2 на своем поле мы понимали, что на выезде нельзя пропускать. Зато первый же выход Айнтрахта к нашим воротам завершился голом. Пенальти – второй пропущен.

При счете 0:2 уже трудно вернуться в игру. Первый гол получили в такой ситуации, которую подробно разбирали. В штрафной было несколько наших футболистов и один соперник. Такие голы нельзя пропускать.

Айнтрахт – Шахтер – 4:1 – видео голов

Кого не хватило? Что значит, кого не хватило? Мы играем с теми футболистами, которые доступны. Конечно, не хватило Тараса Степаненко и Сергея Кривцова.

Если говорить о замене Манора Соломона, то это не зависит от его активности. Он является прекрасным молодым футболистом, но только недавно начал осваивать нашу игру.

Причина замены значительно глобальнее – нам нужен был игрок ближе к Жуниору Мораесу. Поэтому я решил поднять выше опытного на этой позиции Виктора Коваленко, а Тайсона перевести на левый фланг. Это сработало – во втором тайме наша атака стала опасной.

Хочу поздравить Айнтрахт с выходом в следующий раунд. Команда, которая забивает сопернику 6 голов, заслуживает выйти в следующий раунд. Хозяева чувствовали себя комфортно и с первого же момента забили гол.

Затем они сделали то, что не так часто выполняют. Опустили свои линии обороны, чтобы предотвратить нашим атакам. Во втором тайме Шахтер постарался переломить ход встречи, но не реализовал хорошие моменты. Айнтрахт, в свою очередь, прекрасно выбегал в контратаки и заслуженно одержал победу", – сказал Фонсека на послематчевой пресс-конференции.

Шахтер крупно проиграл Айнтрахту и вылетел из Лиги Европы