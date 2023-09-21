Причина відсторонення Міслінтата полягає в тому, що він володіє акціями приватного агентства, яке представляє інтереси новачка команди Борни Соси. Про це інформує Voetbal International.

Аякс хоче звільнити тренера через чотири місяці після призначення – у клубі ведеться закулісна боротьба

Соса перейшов минулого літа в Аякс зі Штутгарта, попереднього клубу Міслінтата. У клубі підозрюють, що Свен був зацікавлений у цьому переході не заради посилення команди, а заради особистої фінансової вигоди – йому належало б отримати відсотки під від трансферу.

Міслінтат не присутній на матчі Аякса з Марселем у Лізі Європи і не буде присутній під час зустрічі амстердамської команди з Фейєнордом у неділю. Раніше повідомлялося, що Міслінтат хоче позбутися головного тренера Аякса Моріса Стейна, і шукає для цього внутрішньої підтримки в клубі.

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