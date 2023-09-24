Амстердамці вперше за 14 років залишилися без Ліги чемпіонів, а влітку продали чималу групу лідерів. Команда не могла виграти 3 тури поспіль і застрягла в нижній частині турнірної таблиці Ередивізі. В гості приїхав Фейєнорд, який якраз набрав потужний темп та ці 3 тури виграв.

Фанат Ньюкасла отримав у Мілані ножове поранення від мачете – моторошні кадри

Очний матч повністю підтвердив форму команд. Аякс ще до перерви тричі витягав м'яч з власних воріт. Фанати "синів Божих" такої ганьби не витримали і почали громити все навколо. На поле полетіли фаєри, тому арбітр Сердар Гозюбююк ухвалив рішення зупинити матч на 55-й хвилині.

After going 3-0 down at home to rivals Feyenoord, Ajax fans have got the game abandoned by throwing flares on the pitch. pic.twitter.com/ctLxmhLTed — Jeffery Sancho (@jefferybless10) September 24, 2023

Втім, вболівальникам Аякса вже було байдуже на футбол. Група хуліганів рознесла вхідні двері стадіону, а навколо збирався величезний натовп. Для вгамування фанатів викликали кінну поліцію. Ще більших масштабів катастрофи вдалося уникнути.

| Ajax fans were not happy after they went 3-0 down to Feyenoord. The game has been officially abandoned.



pic.twitter.com/UyKdYZZycG — CentreGoals. (@centregoals) September 24, 2023 Ajax were 3-0 down at home to Feyenoord and started vandalising their own stadium in anger. The match was then abandoned…



The trouble continued outside the stadium as riot police charge at fans on horses! Wow! pic.twitter.com/ZyqtlrT6J8 — Football Away Days (@FBAwayDays) September 24, 2023

Завтра (25 вересня) очікується засідання Футбольної федерації Нідерландів, на якому буде ухвалене рішення щодо матчу. Не виключено, що Аяксу випишуть технічну поразку і кілька домашніх турів за порожніх трибун.

Провал МЮ, партнер Циганкова, фантомний новачок Шахтаря: як склалися долі гравців сенсаційного Аякса Тен Хага