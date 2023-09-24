Суперматч Аякса та Фейєнорда зупинили на 55-й хвилині – фанати амстердамців здуріли від ганьби
Криза Аякса довела до агресивного відчаю власних вболівальників.
Амстердамці вперше за 14 років залишилися без Ліги чемпіонів, а влітку продали чималу групу лідерів. Команда не могла виграти 3 тури поспіль і застрягла в нижній частині турнірної таблиці Ередивізі. В гості приїхав Фейєнорд, який якраз набрав потужний темп та ці 3 тури виграв.
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Очний матч повністю підтвердив форму команд. Аякс ще до перерви тричі витягав м'яч з власних воріт. Фанати "синів Божих" такої ганьби не витримали і почали громити все навколо. На поле полетіли фаєри, тому арбітр Сердар Гозюбююк ухвалив рішення зупинити матч на 55-й хвилині.
Втім, вболівальникам Аякса вже було байдуже на футбол. Група хуліганів рознесла вхідні двері стадіону, а навколо збирався величезний натовп. Для вгамування фанатів викликали кінну поліцію. Ще більших масштабів катастрофи вдалося уникнути.
Завтра (25 вересня) очікується засідання Футбольної федерації Нідерландів, на якому буде ухвалене рішення щодо матчу. Не виключено, що Аяксу випишуть технічну поразку і кілька домашніх турів за порожніх трибун.
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