Аякс та Шахтар зустрічаються в спарингу на міжсезонних зборах. Дивитися матч можна прямо в цій новині на "Футбол 24".

Контрольний матч Аякс – Шахтар розпочинається о 15:00 за київським часом. Пряма трансляція через Youtube-канал Шахтаря доступна тут.

Стартові склади команд

Шахтар: Різник – Гочолеішвілі, Бондар, Матвієнко, Топалов – Бондаренко – Кащук, Криськів, Судаков, Зубков – Сікан.

Запасні: Пузанков, Трубін, Твардовський, Козік, Огарков, Ракіцький, Корнієнко, Очеретько, Глущенко, Тоіров, Траоре, Келсі, В'юнник.

Аякс: Гортер – Ренш, Артссен, Хато, Салах-Еддін – Тахіровіч, Клаассен, ван ден Бумен – Кудус, Расмуссен, Бергвейн.

Запасні: Пасвеер, Вейндал, Бейссі, Мілановіч, Гуєр, Броббі, Хлюнссон, Тейлор, Дарамі, Вос, Годтс.

У стартовому складі Шахтаря вперше виходить Різник. Повернулися після молодіжного Євро всі основні футболісти. Нагадаємо, що це третій спаринг "гірників" на зборах. Раніше команда ван Леувена розписала нічию з АЗ і розгромно програла АЕКу.

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