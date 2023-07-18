Аякс и Шахтер встречаются в спарринге на межсезонных сборах. Смотреть матч можно прямо в этой новости на "Футбол 24".

Контрольный матч Аякс – Шахтер начинается в 15.00 по киевскому времени. Прямая трансляция через Youtube-канал Шахтера доступна здесь.

Стартовые составы команд

Шахтер: Ризнык– Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Топалов – Бондаренко – Кащук, Криськив, Судаков, Зубков – Сикан.

Запасные: Пузанков, Трубин, Твардовский, Козик, Огарков, Ракицкий, Корниенко, Очеретько, Глущенко, Тоиров, Траоре, Келси, Вьюнник.

Аякс: Гортер – Ренш, Артссен, Хато, Салах-Эддин – Тахирович, Клаассен, ван ден Бумен – Кудус, Расмуссен, Бергвейн.

Запасные: Пасвеер, Уэйндал, Бейсси, Миланович, Гуйер, Бробби, Хлюнссон, Тейлор, Дарами, Вос, Годтс.

В стартовом составе Шахтера впервые выходит Ризнык. Вернулись после молодежного Евро все основные футболисты. Напомним, что это третий спарринг "горняков" на сборах. Ранее команда ван Леувена расписала ничью с АЗ и разгромно проиграла АЕКу.

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