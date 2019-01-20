Аякс розписав божевільну мирову з Херенвеном – відео голів та огляд матчу

Аякс у матчі 18 туру Ередівізі зіграв у фантастичну нічию з Херенвеном. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Нідерланди. Ередівізі, 18 тур

Аякс – Херенвен – 4:4

Голи: Тадіч, 13, 16, ван Амерсфор, 28 (автогол), Хунтелар, 83 – Ламмерс, 14, 51, ван Берген, 56, Пірі, 90+1

Визнання від ООН та побудова стадіону з дерева: найзеленіший клуб світу Форест Грін Роверс – м'ясоїдам тут не місце

Аякс у рамках 18 туру Ередівізі вдома приймав Херенвен. Вже на 28-й хвилині амстердамці впевнено вигравали з рахунком 3:1, але в другому таймі протягом 6 хвилин гості змогли відігратись. На 83-й хвилині Клас-Ян Хунтелар забив, здавалось би, переможний м'яч для Аякса, але Кіт Пірі був іншої думки. У підсумку, феєрична нічия 4:4.

Аякс після 18 турів набрав 47 очок і перебуває на 2 сходинці в турнірній таблиці, Херенвен на 10 позиції з 21 пунктом.