Промес презентував домашню форму Аякса на сезон-2020/21

Форвард Аякса Квінсі Промес на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram презентував нову домашню ігрову форму, в якій команда виступатиме у наступному сезоні.

Рома презентувала "гарячу" форму на наступний сезон

Екіпірування виконане у традиційних для амстердамського клубу кольорах – білому і червоному. Широку вертикальну червону смугу через усю футболку завершують з боків білі вставки з традиційними для технічного спонсора Аякса потрійними смугами. Нагадаємо, авторами форми є фірма Adidas.

Сам Промес залишився більш ніж задоволений новим екіпіруванням, підписавши свої світлини фразою: "Просто чудово".

До слова, сезон-2019/20 у Нідерландах було призупинено через пандемію COVID-19, а згодом завершено достроково. Аякс, на момент паузи, посідав у турнірній таблиці першу сходинку, однак, в результаті, залишився без трофею, оскільки було вирішено залишити розіграш без переможця.

"З'їсть його заживо": за 2 тижні до Реала Зінченко отримав вердикти від Гвардіоли, ЗМІ і фанів – українець на роздоріжжі