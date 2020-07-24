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Промес презентував домашню форму Аякса на сезон-2020/21

06:00 - Читать на русском
Промес презентував домашню форму Аякса на сезон-2020/21
Квінсі Промес / Getty Images

Нідерландська команда в оригінальний спосіб познайомила уболівальників з новим комплектом екіпірування.

Форвард Аякса Квінсі Промес на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram презентував нову домашню ігрову форму, в якій команда виступатиме у наступному сезоні.

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Екіпірування виконане у традиційних для амстердамського клубу кольорах – білому і червоному. Широку вертикальну червону смугу через усю футболку завершують з боків білі вставки з традиційними для технічного спонсора Аякса потрійними смугами. Нагадаємо, авторами форми є фірма Adidas.

Сам Промес залишився більш ніж задоволений новим екіпіруванням, підписавши свої світлини фразою: "Просто чудово".

До слова, сезон-2019/20 у Нідерландах було призупинено через пандемію COVID-19, а згодом завершено достроково. Аякс, на момент паузи, посідав у турнірній таблиці першу сходинку, однак, в результаті, залишився без трофею, оскільки було вирішено залишити розіграш без переможця.

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Теги
Футбольна форма Аякс Аякс Нідерланди Квінсі Квінсі Промес
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